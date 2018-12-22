Первого января в Киеве пройдёт марш в честь дня рождения Бандеры

Марш в честь дня рождения лидера "Организации украинских националистов" (ОУН-УПА)* Степана Бандеры пройдёт в Киеве 1 января. Об этом говорится на странице украинской националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" в "Фейсбуке".

Марш намерены начать в парке имени Тараса Шевченко в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Как уже сообщал Лайф, день рождения Степана Бандеры стал официальным праздником на Украине. Это постановление приняла Верховная рада, одобрив в середине декабря проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.