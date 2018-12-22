Начальную школу в Приморье, о которой рассказали Путину, откроют в 2019 году

Сейчас в этом здании находится Центр подготовки населения к различным видам спорта Владивостока.

Начальная школа со спортивными секциями, о которой рассказали президенту России Владимиру Путину, будет открыта в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

— Бывшую школу № 55 на улице Снеговой капитально отремонтируют и откроют в 2019 году, — говорится в сообщении. Известно, что ранее её проинспектировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сейчас в этом здании находится Центр подготовки населения к различным видам спорта Владивостока. В частности, это карате, бокс, рукопашный бой, стрельба.

Во время ежегодной пресс-конференции Путина 20 декабря журналист из Владивостока рассказал президенту о проблемах Приморского края, в том числе о закрытии школы № 55.