В России могут ужесточить правила распространения SIM-карт

В Госдуму РФ внесли законопроект, который запрещает распространение SIM-карт не уполномоченными на это оператором связи людьми, следует из базы данных нижней палаты парламента. Изменения предложила член Совфеда Людмила Бокова.

— ...Предлагается дополнить статью 44 федерального закона положением, которое запрещает распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей (SIM-карт), в том числе с использованием сети Интернет, либо передача идентификационных модулей (SIM-карт) фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в установленном законодательством порядке, — говорится в записке к документу.

В июле 2017 года президент России подписал поправки к закону "О связи", поддерживающие борьбу с нелегальным распространением SIM-карт. Согласно им, операторы связи с июня 2018 года должны предоставлять услуги только тем абонентам, правдивые сведения о которых будут предоставлены оператору и внесены в его систему расчётов. На оператора связи была возложена обязанность проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого ему обеспечен доступ к единой системе идентификации и аутентификации, порталу госуслуг и другим информационным системам государственных органов.