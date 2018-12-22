Французские учёные обнаружили способ уничтожать заражённые ВИЧ клетки

На сегодняшний день лечение инфекции предполагает пожизненную терапию в связи с тем, что её нельзя полностью истребить.

Французские учёные из Института Пастера нашли способ уничтожать заражённые ВИЧ клетки с помощью ингибиторов метаболической активности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте института.

Как отмечается, в настоящее время лечение инфекции предполагает пожизненную терапию по причине того, что её нельзя полностью истребить. Лечение может только блокировать инфекцию, но не способно уничтожить вирус, который в неактивной форме сохраняется в так называемых резервуарах.

Клетки CD4+-Т-лимфоцитов выступают этими самыми резервуарами. Они потребляют глюкозу и поэтому метаболически активны, что приводит к распространению ВИЧ. Учёные использовали ингибиторы метаболической активности и смогли уничтожить инфицированные клетки вне организма.

Как ранее писал Лайф, учёные из Женской больницы Бригхэма придумали, как диагностировать ВИЧ с помощью смартфона.