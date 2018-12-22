Причиной пожара на шахте в Соликамске могла стать вспышка метана

В настоящее время под землёй на глубине около 340 метров находится девять человек, связи с ними нет.

Причиной пожара на шахте в Соликамске (Пермский край), где заблокированы девять горняков, могла стать вспышка метана. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в службе технического надзора региона.

— Предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчётов в безопасности организации горных работы на месте, — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при взрыве метанопылевоздушной смеси в горных выработках образовывается воздушная ударная волна, атмосферное давление возрастает в девять раз.

Напомним, сегодня в 10:04 на шахте в Соликамске произошло задымление. Сейчас под землёй на глубине около 340 метров находятся девять человек. Связи с ними пока нет.