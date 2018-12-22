Два человека погибли при столкновении иномарок под Владимиром – видео

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе во Владимирской области вблизи села Борисовское Суздальского района. Как стало известно Лайфу, два человека погибли.
Авария произошла сегодня, 22 декабря, утром. По предварительным данным, автомобиль "КИА-Оптима", ехавший из Иванова, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку "Мерседес-Бенц". От удара "мерседес" влетел в "форд-фокус".
На месте работают экстренные службы.
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