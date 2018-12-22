На Ленинградской АЭС навсегда остановлен первый в мире энергоблок

Реактор был штатно заглушён в соответствии с техническим регламентом и без замечаний отключён от единой энергосистемы России.

Первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, который эксплуатировался на Ленинградской атомной электростанции, был остановлен навсегда, сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

— 21 декабря в 23:30 после 45 лет безопасной эксплуатации окончательно остановлен энергоблок № 1 Ленинградской АЭС. Реактор был штатно заглушён в соответствии с техрегламентом, энергоблок отключён от единой энергосистемы России без замечаний, — уточняется в сообщении.

С момента включения в сеть 21 декабря 1973 года энергетический блок выработал 264,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, подчеркнули в пресс-службе.

К моменту остановки энергоблока № 1 был сдан в промэксплуатацию энергоблок Ленинградской АЭС-2 поколения "3+" увеличенной мощности ВВЭР-1200, в связи с чем для потребителей замещение выбывающих мощностей советского периода будет проходить незаметно и постепенно.

— По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые энергоблоки имеют несколько преимуществ: они оснащены самыми современными системами безопасности, они на 20% мощнее, проектный срок службы основного оборудования увеличен вдвое по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения и составляет 60 лет, — рассказал гендиректор "Росэнергоатома" Андрей Петров, слова которого приводятся в сообщении.