"Неприятный". В Британии осудили поведение Юнкера на саммите ЕС

Политик назвала главу ЕК "неприятным" и заявила, что на него нужно подать жалобу.

Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд осудила поведение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на саммите ЕС. Об этом она рассказала в беседе с Daily Telegraph.

Радд назвала Юнкера неприятным и сказала, что говорит о фото, где он примирительно положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй, заметно разгорячённой диалогом.

— Это странно. То есть если бы это произошло в нашем парламенте, надеюсь, последовала бы официальная жалоба, — сказала Радд.

Рассказывая о встречах в ведомствах ЕС, она отметила, что члены ЕК "любят крепкие объятья".

Напомним, СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Жан-Клод Юнкер странно себя вёл и даже растрепал сотруднице волосы на саммите ЕС, проходившем 14 декабря.