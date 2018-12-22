"Неприятный". В Британии осудили поведение Юнкера на саммите ЕС

Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд осудила поведение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на саммите ЕС. Об этом она рассказала в беседе с Daily Telegraph.
Радд назвала Юнкера неприятным и сказала, что говорит о фото, где он примирительно положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй, заметно разгорячённой диалогом.
— Это странно. То есть если бы это произошло в нашем парламенте, надеюсь, последовала бы официальная жалоба, — сказала Радд.
Рассказывая о встречах в ведомствах ЕС, она отметила, что члены ЕК "любят крепкие объятья".
Напомним, СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Жан-Клод Юнкер странно себя вёл и даже растрепал сотруднице волосы на саммите ЕС, проходившем 14 декабря.
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