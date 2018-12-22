В акциях протеста "жёлтых жилетов" в Париже участвуют около 800 человек

Как минимум 800 человек вышли на акцию протеста "жёлтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает радиостанция Francetvinfo со ссылкой на полицию.

About 300 to 400 #GiletsJaunes converge in the district of La Bute Montmartre, Paris, following the call of the movement leader Eric Drouet. #ActeVI pic.twitter.com/0vOSmBnZLM — Jordan (@Jordan_SP1) 22 декабря 2018 г.

Больше всего участников находятся в районе собора Сакре-Кёр на Монмартре. Акция в Версале должна была стать самой многочисленной, но собрала несколько десятков манифестантов. Местные СМИ отмечают, что призывы выйти на проспект Парижа в Версале могли быть отвлекающим манёвром.

Протестные акции "жёлтых жилетов" проходят из-за роста цен и увеличения налогов во Франции с 17 ноября.