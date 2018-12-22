В акциях протеста "жёлтых жилетов" в Париже участвуют около 800 человек

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В акциях протеста "жёлтых жилетов" в Париже участвуют около 800 человек

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Как минимум 800 человек вышли на акцию протеста "жёлтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает радиостанция Francetvinfo со ссылкой на полицию.

Больше всего участников находятся в районе собора Сакре-Кёр на Монмартре. Акция в Версале должна была стать самой многочисленной, но собрала несколько десятков манифестантов. Местные СМИ отмечают, что призывы выйти на проспект Парижа в Версале могли быть отвлекающим манёвром.

Протестные акции "жёлтых жилетов" проходят из-за роста цен и увеличения налогов во Франции с 17 ноября.

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