СК начал проверку после задымления на шахте в Соликамске

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СК начал проверку после задымления на шахте в Соликамске

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следователи начали проверку по факту задымления на шахте в Соликамске (Пермский край). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

— По факту происшествия на шахте "Уралкалия" СК начал проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководством следственного управления, — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня в 10:04 на шахте в Соликамске произошло задымление. Сейчас под землёй на глубине около 340 метров находится девять человек. Связи с ними пока нет. По некоторым данным, причиной случившегося могла стать вспышка метана.

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