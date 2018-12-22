В школах России появятся две новые должности

В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей.

В российских школах будут учреждаться две новые должности — старший и ведущий учителя. Об этом сообщила в интервью "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева.

Старший учитель будет заниматься координацией работы других преподавателей, методическим сопровождением и разработкой "индивидуальных образовательных траекторий". Васильева отметила, что эту должность можно будет занять спустя не менее пяти лет работы в школе и после получения первой или высшей квалификационной категории.

По словам министра, ведущий учитель должен быть "наставником молодых педагогов" и помогать им влиться в профессию. Для этой должности потребуется десять лет стажа и высшая категория.

— Нам нужно возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые приходят сегодня на смену, — резюмировала министр, комментируя эту инициативу.