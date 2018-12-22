МИД Румынии обеспокоился наращиванием военного присутствия РФ в Чёрном море

Дипломат подчеркнул, что румынская сторона намерена обратить внимание НАТО и ЕС на то, что ситуация с Россией в Чёрном море представляет собой приоритетную проблему.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия России в Чёрном море. Об этом он рассказал в эфире Национального радио Румынии.

— В последний период мы очень озабочены наращиванием военного присутствия РФ в Чёрном море на восточной границе ЕС и НАТО, — сказал Мелешкану.

Дипломат подчеркнул, что румынская сторона намерена обратить внимание НАТО и ЕС на то, что ситуация с Россией в Чёрном море представляет собой приоритетную проблему для Европы.

Мелешкану добавил, что Румыния, как участник Евросоюза и НАТО, всегда будет формулировать свою позицию так, чтобы она была созвучна позиции союзников.