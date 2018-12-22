В ДНР сообщили, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения системы залпового огня

Вооружённые силы Украины стягивают в Донбассе к линии соприкосновения ствольную артиллерию крупного калибра и системы залпового огня, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
— Нашей разведкой зафиксировано размещение в 13 километрах от линии соприкосновения, в районе населённого пункта Калинового, самоходного артиллерийского дивизиона 152-мм гаубиц 2С3 "Акация" и реактивного дивизиона из 12 боевых машин реактивных систем залпового огня "Град", — пояснил Безсонов.
Он добавил, что сейчас в эти подразделения подвозятся боеприпасы для орудий и установок, включая боеприпасы с фосфором.
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