Украинские железные дороги пожаловались на нехватку запчастей из России

Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) пожаловалась на нехватку российских запчастей. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал руководитель компании Евгений Кравцов.
— "Укрзализныця" остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего — производства Российской Федерации, — написал он.
Тем самым Кравцов выступил с предложением к национальным производителям создать альтернативу этой продукции.
По его словам, в 2019 году предприятию нужно порядка 230 позиций таких запчастей — это 575 тысяч единиц и 1,6 млрд гривен (около 60 млн долларов) для экономики Украины.
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