Украинские железные дороги пожаловались на нехватку запчастей из России

Делая такое заявление, директор организации призвал национальных производителей создать альтернативу этой продукции.

Компания "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) пожаловалась на нехватку российских запчастей. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал руководитель компании Евгений Кравцов.

— "Укрзализныця" остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего — производства Российской Федерации, — написал он.

Тем самым Кравцов выступил с предложением к национальным производителям создать альтернативу этой продукции.

По его словам, в 2019 году предприятию нужно порядка 230 позиций таких запчастей — это 575 тысяч единиц и 1,6 млрд гривен (около 60 млн долларов) для экономики Украины.