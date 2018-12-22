Украинского депутата ограбили и убили в собственном доме

Неизвестные ограбили дом и убили депутата районного совета в Днепропетровской области. Об этом сообщили в местной полиции.
Преступление произошло 21 декабря вечером в одном из сёл Криничанского района. Группа неизвестных в балаклавах проникла в частный дом депутата, связала его хозяина, жену и дочь.
Угрожая ножом, злоумышленники похитили деньги и некоторое имущество семьи. В ходе вымогательства один из нападавших серьёзно ранил депутата, после чего тот скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся розыск преступников.
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