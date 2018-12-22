Украинского депутата ограбили и убили в собственном доме

Перед убийством злоумышленники связали дочь и супругу мужчины, угрожая всем троим ножом.

Неизвестные ограбили дом и убили депутата районного совета в Днепропетровской области. Об этом сообщили в местной полиции.

Преступление произошло 21 декабря вечером в одном из сёл Криничанского района. Группа неизвестных в балаклавах проникла в частный дом депутата, связала его хозяина, жену и дочь.

Угрожая ножом, злоумышленники похитили деньги и некоторое имущество семьи. В ходе вымогательства один из нападавших серьёзно ранил депутата, после чего тот скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся розыск преступников.