В Молдавии назвали отмену Россией пошлин вмешательством в выборы

Спикер молдавского парламента Андриан Канду также посчитал странным, что миграционную амнистию можно получить при условии, если граждане намерены уехать назад после голосования.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду назвал отмену таможенных пошлин на определённые товары на полгода и миграционную амнистию вмешательством в молдавские выборы. Об этом он заявил в эфире канала RTR Moldova.

Если бы миграционная амнистия была внедрена полгода назад, год назад или через год, то я бы согласился, что в этом нет никакой связи (...) Более того, отмена эмбарго на полгода тоже тесно связана с избирательной кампанией — это означает, что обе эти инициативы направлены на обеспечение голосов граждан за Партию социалистов и Додона, — сказал Канду.

Он посчитал странным, что миграционную амнистию можно получить, только если молдавские граждане уедут домой и вернутся обратно после выборов.

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип также назвал "вмешательством во внутренние дела страны" амнистию трудовых мигрантов, которую объявила Россия.