В Молдавии назвали отмену Россией пошлин вмешательством в выборы

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду назвал отмену таможенных пошлин на определённые товары на полгода и миграционную амнистию вмешательством в молдавские выборы. Об этом он заявил в эфире канала RTR Moldova.
Если бы миграционная амнистия была внедрена полгода назад, год назад или через год, то я бы согласился, что в этом нет никакой связи (...) Более того, отмена эмбарго на полгода тоже тесно связана с избирательной кампанией — это означает, что обе эти инициативы направлены на обеспечение голосов граждан за Партию социалистов и Додона, — сказал Канду.
Он посчитал странным, что миграционную амнистию можно получить, только если молдавские граждане уедут домой и вернутся обратно после выборов.
Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип также назвал "вмешательством во внутренние дела страны" амнистию трудовых мигрантов, которую объявила Россия.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени