Лауреатами стал 141 соискатель из 19 российских регионов, в их числе 12 академиков и три члена-корреспондента Российской академии наук, 68 докторов наук и 37 кандидатов наук.

Правительство России присудило премии в области науки и техники. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

— Присудить премии Правительства РФ 2018 года в области науки и техники и присвоить почётное звание лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники, — говорится в сообщении.

Лауреатами стал 141 соискатель из 19 российских регионов, в их числе 12 академиков и три члена-корреспондента Российской академии наук, 68 докторов наук и 37 кандидатов наук.

Премий в размере два миллиона рублей каждая удостоены работы в области медицины, геологии, машиностроения, энергетики, материаловедения, информационных технологий, строительства, биотехнологий и сельского хозяйства.