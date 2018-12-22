Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

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Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

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Фото: © РИА "Новости" 

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь указать в своём названии принадлежность к Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

— Президент Пётр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" насчёт названия религиозных организаций, входящих в структуру (являющихся частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами страны, — говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с документом у канонической УПЦ будет четыре месяца на смену названия.

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