Спасатели по-прежнему не могут установить связь с горняками в Соликамске

На месте случившегося работают сотрудники МЧС и "Уралкалия". К выезду также готовы психологи и врачи.

Спасатели до сих пор не установили связь с людьми, заблокированными в шахте в Соликамске, где произошло задымление. Горняки находятся на глубине более 340 метров уже шесть часов.

По словам специалистов, шансы на спасение рабочих есть, но их совсем мало. При этом все девять человек при оправке в шахты были полностью экипированы средствами защиты.

На месте происшествия работают горноспасатели "Уралкалия", которому принадлежит шахта, а также сотрудники МЧС. Также к работам готовы горноспасатели новосибирского отряда МЧС, психологи и врачи.

Сегодня в 10:04 на шахте в Соликамске произошло задымление. Сейчас под землёй на глубине около 340 метров находится девять человек. Связи с ними пока нет. СМИ сообщали, что причиной случившегося могла стать вспышка метана. Однако в МЧС данную версию не подтверждают.