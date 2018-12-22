В Сургуте умерла сотрудница администрации, попавшая в ДТП три недели назад

Вторая пострадавшая, которая также является работницей муниципального учреждения, ещё находится в больнице.

Сотрудница администрации Сургута (ХМАО) Ирина Верченко умерла спустя три недели после ДТП, произошедшего под Нефтеюганском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.

Авария с участием машин Hyundai Elantra и Lada произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе вечером 1 декабря. В результате погибли водители обоих автомобилей, а также пассажирка Hyundai Elantra. Ещё двух пассажирок доставили в сургутский травматологический центр, их состояние оценивалось как тяжёлое.

— Подтверждаем всё, — сказали агентству в департаменте на просьбу подтвердить или опровергнуть данные о том, что в сургутском травмцентре умерла зампредседателя комитета культуры и туризма администрации Сургута Ирина Верченко, а вторая пострадавшая, глава отдела воспитания и дополнительного образования администрации Сургута Светлана Савельева, ещё находится в больнице.

В результате ДТП под Нефтеюганском также погибли двое сотрудников администрации Сургута — эксперт отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчётности департамента образования городской администрации Ольга Ермакова и водитель учреждения Сергей Чёрный.