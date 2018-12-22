Канадский тренер Медведевой усомнился, что снова сделает из неё чемпионку

По словам тренера россиянки, он хочет, чтобы спортсменка продолжала любить фигурное катание и вносить свой вклад в этот вид спорта.

Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер усомнился, что сделает из неё чемпионку. Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале John Wilson Blades.

— Мы стараемся делать всё возможное. Я не говорю, что обязательно снова сделаю из неё чемпионку, — сказал он.

Орсер отметил, что желает, чтобы Медведева продолжила любить фигурное катание и вносила вклад в этот вид спорта.

Напомним, сотрудничество российской спортсменки с канадским тренером началось после Олимпиады-2018 в Пхёнчане. До этого она тренировалась у Этери Тутберидзе.

После исполнения короткой программы на чемпионате России в Саранске Медведева заняла 14-е место, что является для неё худшим результатом на российском первенстве в карьере.