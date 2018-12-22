Во Львове при пожаре на рождественской ярмарке пострадали три человека

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Во Львове при пожаре на рождественской ярмарке пострадали три человека

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На месте работает следственно-оперативная группа, выясняется причина возгорания и проверяется информация, был ли взрыв.

На рождественской ярмарке в центре города Львова на Украине произошёл пожар, в результате которого, по предварительным данным, пострадали три человека, заявила спикер областного управления полиции Светлана Добровольская.

— Устанавливается точное число пострадавших людей, предварительно, к медикам обратились три человека. Сегодня в полицию в 13:23 поступила информация о возгорании на рождественской ярмарке в центре Львова. Работает следственно-оперативная группа, выясняется причина возгорания и проверяется информация, был ли взрыв, — пояснила в эфире канала "112 Украина" Добровольская.

По данным местных СМИ, очевидцы слышали взрыв.

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