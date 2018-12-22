Украинцев отправят изучать государственный язык на курсы

Новый законопроект предусматривает появление в стране бесплатных занятий для граждан.

В начале 2019 года на Украине могут ввести новый закон о государственном языке. Об этом заявил вице-премьер-министр Незалежной по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в беседе с изданием "Обозреватель".

— В первом чтении парламент одобрил соответствующий законопроект в октябре... в конце января и в первой половине февраля я рассчитываю, что парламент будет рассматривать во втором чтении этот закон, а в феврале Украина получит новое полноценное языковое законодательство, — сказал Кириленко.

По его словам, новый проект предусматривает появление на Украине бесплатных занятий для граждан.

Как ранее писал Лайф, Пётр Порошенко признался, что не говорил по-украински до 1997 года.