Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые истребители после реконструкции ВПП

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Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые истребители после реконструкции ВПП

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Одним из самолётов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолёты после завершения реконструкции взлётно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС.

На аэродроме выполнена первая техническая посадка — из Крымска прилетели истребители Су-30М2. Одним из самолётов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

На Бельбеке будет находиться авиаполк из 24 самолётов.

Новая полоса аэродрома стала длиннее на 500 метров и соответствует международным стандартам.

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