Финал турнира "Уличный красава" открылся на стадионе "Фишт" в Сочи

В отборочных играх, которые прошли на футбольных полях "Ледового куба", сразилась 21 команда со всей страны.

На стадионе "Фишт" в Сочи прошла церемония открытия финальных игр всероссийского футбольного турнира "Уличный красава". Акцию проводит "Молодёжка ОНФ".

Восемь команд ведут борьбу за первые и третьи места в двух возрастных группах.

На открытии выступила сопредседатель центрального штаба Народного фронта, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва. Она подчеркнула, как важно для РФ сохранять дворовый спорт.

— Мы все с детства помним футбольные баталии, хоккейные коробки, волейбол в парках и лесу. Время идёт, появляются другие возможности, то те, то иные виды спорта становятся популярнее. В первую очередь за счёт профессионалов — тренеров и энтузиастов, новых спортобъектов, соревнований. И, конечно, активного образа жизни, который сегодня выбирает почти каждый из нас, — отметила Елена Шмелёва.

В отборочных играх, которые прошли на футбольных полях "Ледового куба" в Сочи, сразилась 21 команда со всей страны. Всего в играх участвовали 168 ребят в возрасте 14–17 лет, добившихся победы на этапе межрегиональных соревнований.