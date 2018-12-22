Лидер группы "Бумбокс" сравнил Россию с чёрной дырой

Музыкант признался, что очень скучает по РФ и поездкам к родным и друзьям, которые живут в стране.

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что не ездит выступать в Россию с 2014 года, и сравнил страну с чёрной дырой. Об этом он заявил в шоу "Говорящие головы".

— Понимаете, случилась такая беда: инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас, как чёрная дыра, — сказал Хлывнюк.

Музыкант признался, что очень скучает по России и поездкам к родным и друзьям, которые живут в стране. Он добавил, что пока что с близкими из РФ он видится, когда они приезжают на Украину.