Уголовное дело возбуждено по факту пожара в шахте в Соликамске

Сейчас горноспасатели проводят работы по ликвидации аварии, принимаются меры к спасению находящихся в зоне задымления людей.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности, повлёкшее смерть трёх и более человек, после пожара в шахте в Соликамске. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Утром 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты в Соликамске произошло задымление. Под землёй оказались заблокированы девять человек.

— Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек), — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, строительные работы в шахте проводили сотрудники сторонней подрядной организации. После ЧП на поверхность удалось вывести восемь человек, другие девять остались под землёй. Связи с ними до сих пор нет.

В настоящее время горноспасатели проводят работы по ликвидации аварии, принимаются меры к спасению находящихся в зоне задымления людей. После этого следователи начнут осмотр места происшествия.

— На месте устанавливаются и допрашиваются свидетели, лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в СК.

Расследование уголовного дела взято на контроль главой регионального СУ СК России.