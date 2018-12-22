Зимняя сказка. В Москве за два дня выпадет до 15 см снега

С начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 сантиметров снега.

До 15 сантиметров осадков в виде снега выпадет в Москве за ближайшие два-три дня. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

С начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 сантиметров снега. Для борьбы со снегопадом на улицы столицы выведено порядка восьми тысяч единиц спецтехники.

При этом, по словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к уборке можно привлечь ещё больше техники, но в том пока нет необходимости.

Ранее главное управление МЧС России по городу Москве предупредило жителей столицы о сильном снеге и гололедице в субботу.