Зимняя сказка. В Москве за два дня выпадет до 15 см снега

До 15 сантиметров осадков в виде снега выпадет в Москве за ближайшие два-три дня. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
С начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 сантиметров снега. Для борьбы со снегопадом на улицы столицы выведено порядка восьми тысяч единиц спецтехники.
При этом, по словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к уборке можно привлечь ещё больше техники, но в том пока нет необходимости.
Ранее главное управление МЧС России по городу Москве предупредило жителей столицы о сильном снеге и гололедице в субботу.
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