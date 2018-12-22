Медведев поручил главе Пермского края помочь пострадавшим при ЧП в Соликамске

В ходе телефонной беседы губернатор региона доложил главе кабмина о ходе спасательной операции на шахте.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Пермского края Максиму Решетникову оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на шахте в Соликамске.

— Губернатор доложил премьеру о ходе спасательной операции на шахте в Соликамске, где сегодня днём произошёл пожар, а также о мерах по оказанию помощи пострадавшим в результате инцидента, — информирует пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что в ходе разговора Решетников проинформировал Медведева о мерах, которые принимают региональные власти и соответствующие службы в связи с чрезвычайным происшествием.

— В ходе разговора Дмитрий Медведев подчеркнул, что при необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям, — отметили в пресс-службе.

В субботу, 22 декабря, в шахте в Соликамске произошёл пожар. На поверхность вышли восемь из 17 работников шахты. Спасатели предприняли уже пять попыток добраться до девяти заблокированных рабочих, но ни одна из них не увенчалась успехом из-за очень высокой температуры, так как пожар пока потушить не удаётся.