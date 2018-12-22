На Украине назвали число граждан, работающих за рубежом

Большинство украинцев работают в Польше, причём половина из них трудятся нелегально.

Около 3,2 миллиона граждан Украины работают за рубежом на постоянной основе и периодически туда уезжают трудиться 7–9 миллионов украинцев

— На постоянной основе сегодня за границей работают 3 миллиона 200 тысяч граждан. Непостоянно — цифра колеблется в пределах 7–9 миллионов наших соотечественников, — сказал Рева.

По его словам, большая часть трудовых мигрантов из Украины работают в Польше — около 2 миллионов, из них 1 миллион человек — легально, налоги платят всего 400 тысяч из них.

Ранее Рева заявил, что во время сезонной трудовой миграции количество украинцев, выезжающих на заработки за пределы страны, резко увеличивается, почти в три раза, — до девяти миллионов человек.