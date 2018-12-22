Путин поздравил театр Станиславского и Немировича-Данченко со столетним юбилеем

Российский лидер подчеркнул, что история одного из ведущих музыкальных театров России тесно связана с именами выдающихся культурных деятелей.

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и поклонников театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) со 100-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

— Поздравляю вас и ваших верных поклонников со знаменательным событием — 100-летием создания Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, — отмечается в поздравлении.

Путин подчеркнул, что история одного из ведущих музыкальных театров России, искренне любимого москвичами и гостями столицы, тесно связана с именами выдающихся актёров, режиссёров, дирижёров, певцов, педагогов и наставников.

— Эти талантливые, преданные делу люди своим вдохновенным трудом задали высокую профессиональную планку, заложили традиции служения отечественной культуре, которые и сегодня определяют многогранную творческую деятельность коллектива, — добавил российский лидер.

Он отметил, что коллектив театра, будучи приверженным уникальному наследию предшественников, открыт для новаторских проектов и смелых экспериментов, а также активно принимает участие в престижных музыкальных, хореографических, оперных фестивалях и радует публику "мастерством артистов и громкими премьерами".