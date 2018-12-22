Чистый подъезд, соседи хорошие. В Москве комнату в коммуналке продают за 26 млн

В Москве нашли коммунальную квартиру с комнатой за 26 миллионов рублей. Объявления о её продаже размещены в базах Domofond и Avito.
— Дом после капитального ремонта, чистый подъезд. Соседи хорошие, доброжелательные, — указано в описании.
Жилплощадь находится на шестом этаже кирпичного дома сталинской постройки в Таганском районе.
Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, но продавцы указали, что не исключают возможности торга.
Как ранее писал Лайф, названа минимальная цена аренды однокомнатной квартиры в Москве.
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