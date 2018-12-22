Западные СМИ заявили об угрозе повтора керченского инцидента в Арктике

По мнению журналистов Telepolis, Москва готова к более агрессивным действиям, чтобы отстоять свои интересы в Арктике.

Действия Соединённых Штатов по "обеспечению свободы" морской навигации в прилегающих к российскому побережью районах Северного Ледовитого океана могут привести к повторению инцидента в Керчи. Об этом говорится в статье немецкой газеты Telepolis.

Издание отмечает, что Россия с 2013 года усиливает своё присутствие в регионе и размещает там новые морские и авиабазы, однако о своих интересах в Арктике заявляют США и многие страны НАТО.

Вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий вторым американским флотом, ранее неоднократно заявлял, что ВМС США начнут действовать в ответ на военное присутствие России на "спорных территориях".

По мнению журналистов Telepolis, Москва готова к более агрессивным действиям, чтобы отстоять свои интересы и это якобы показывает недавний "керченский инцидент".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.