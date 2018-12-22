На Украине с 1 января могут запретить пересадку органов из-за пробела в законе

Пробел в законе заключается в том, что депутаты Рады приняли новый закон о пересадке органов, он с 1 января отменяет предыдущий, а правительство "не сформировало никаких условий для введения нового закона".

Из-за пробела в украинском законодательстве с 1 января в Незалежной будет запрещена любая пересадка органов. Об этом заявила заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

По словам парламентария, с первого дня 2019 года действие закона, которое позволяет ежегодно проводить на Украине порядка 130 операций родственной трансплантации, будет прекращено, а врачи, которые нарушат порядок трансплантации анатомических материалов человека, могут подпасть под уголовную ответственность.

Пробел в законе заключается в том, что депутаты Рады приняли новый закон о пересадке органов, а он с 1 января отменяет предыдущий. Сысоенко подчёркивает, что украинское правительство "не сформировало никаких условий для введения нового закона".

Ситуацию можно было изменить в последний сессионный день, но, по словам украинского парламентария, депутаты Рады решили голосовать не за то, что касается жизни и здоровья людей.