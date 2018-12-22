СМИ: Трамп задумался об отставке главы ФРС США

Американский лидер изучает этот вопрос, поскольку недоволен решением агентства снова повысить базовую процентную ставку.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным агентства, американский лидер изучает этот вопрос, поскольку недоволен решением ФРС в четвёртый раз за этот год повысить базовую процентную ставку.

При этом, как уточняет агентство, ряд советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофой" для США.