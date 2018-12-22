СМИ: Трамп задумался об отставке главы ФРС США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным агентства, американский лидер изучает этот вопрос, поскольку недоволен решением ФРС в четвёртый раз за этот год повысить базовую процентную ставку.
При этом, как уточняет агентство, ряд советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофой" для США.
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