Злоупотребление и халатность. Против премьера Украины завели уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало производство по факту возможного злоупотребления властью и служебной халатности премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
— Открыто уголовное производство согласно решению суда, который обязал внести данные в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований. — Прим. Лайфа), — приводит агентство слова собеседника.
Заявителем по делу является депутат Верховной рады Виталий Куприй. Подробности не приводятся.
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