Злоупотребление и халатность. Против премьера Украины завели уголовное дело

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Злоупотребление и халатность. Против премьера Украины завели уголовное дело

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Владимир Гройсман. Фото: © РИА Новости

Заявителем по делу является украинский политик, депутат Верховной рады Виталий Куприй.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало производство по факту возможного злоупотребления властью и служебной халатности премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.

— Открыто уголовное производство согласно решению суда, который обязал внести данные в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований. — Прим. Лайфа), — приводит агентство слова собеседника.

Заявителем по делу является депутат Верховной рады Виталий Куприй. Подробности не приводятся.

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