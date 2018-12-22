В Москве ограбили солистку Большого театра

У артистки украли сумку, в которой находились паспорт, ключи от квартиры, банковские карты и телефон.

Солистку Камерной сцены имени Покровского Большого театра России Ирину Алексеенко ограбили в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".

По её словам, неизвестный мужчина выхватил её сумку с документами поздно вечером, когда артистка возвращалась домой.

— Шла после спектакля домой, зашла по дороге в магазин и в расслабленном режиме шла домой. Сзади подошёл молодой человек, — вспоминает Алексеенко.

Она добавила, что злоумышленник шёл далеко, но потом ускорился. В полиции изданию рассказали, что солистка обратилась к ним в 11 часов следующего дня. По словам источника телеканала, шансов задержать вора было бы больше, если бы женщина обратилась к ним раньше.

Как отмечает сама Алексеенко, попытка её ограбить была неудачная. Она утратила паспорт, ключи от квартиры, банковские карты и телефон.