Умер сын основателя Саудовской Аравии

В начале 2018 года он объявил голодовку из-за ареста своего сына Аль Валида и двух его братьев, которых заподозрили в коррупции.

Сын основателя Саудовской Аравии Абдель-Азиза Аль Сауда принц Таляль Абдель-Азиз Аль Асуд скончался в королевстве. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Таляль в последние месяцы сильно болел и умер в больнице имени короля Фейсала. По данным СМИ, в начале 2018 года он объявил голодовку из-за ареста своего сына Аль Валида и двух его братьев, которых заподозрили в коррупции.

Принц Таляль являлся министром связи и министром финансов и национальной экономики с 50-х и 60-х годов прошлого века. Также под его контролем находились национальные авиалинии страны. Он поддерживал идею ограничения монархии в Саудовской Аравии и регулярно выступал с критикой режима, сложившегося под управлением его отца. В 1958 году Таляль стал основателем либерального Движения свободных принцев, которое призывало к реформам и принятию конституции.