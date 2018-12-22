Определены победители турнира "Уличный красава" в Сочи

Обладатели первого места получили главный приз — сертификат на установку современной футбольной площадки в своём дворе.

Команды из Камчатского края в возрастной группе 14–15 лет и Кабардино-Балкарской Республики в группе 16–17 лет стали победителями футбольной акции "Молодёжки ОНФ" "Уличный красава". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Финал мероприятия прошёл в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт", где впервые в истории сборная Россия сыграла в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Победители получили главный приз — сертификат на установку современной футбольной площадки в своём дворе. Им были вручены золотая медаль и хрустальный кубок.

Между тем серебро досталось командам "Витязь" из Тульской области в группе 14–15 лет и "Сатурн" из Кемеровской области в группе 16–17 лет. Им достался сертификат на установку площадки для воркаута.

Третье место заняли команды "Факел" из Санкт-Петербурга в группе 14–15 лет и "Мечта" из Севастополя в группе 16–17 лет. Серебряные и бронзовые призёры турнира были награждены медалями и специальными атрибутами от Российского футбольного союза.

— Десятки тысяч мальчишек сражались изо всех сил, показали настоящий класс! И это обычные ребята со всех уголков страны, не профессиональные футболисты, не спортсмены, — подчеркнул член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

В отборочных играх, которые прошли на футбольных полях "Ледового куба" в Сочи, сразилась 21 команда со всей страны. Всего в играх участвовали 168 ребят в возрасте 14–17 лет, добившихся победы на этапе межрегиональных соревнований.