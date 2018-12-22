Власти Москвы назвали дату окончания ремонта Большого Москворецкого моста

По данным пресс-службы Комплекса городского хозяйства, работы ведутся круглосуточно по сжатому графику.

Ремонт и реставрация Большого Москворецкого моста в центре столицы завершится к декабрю следующего года. Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, работы ведутся круглосуточно.

— Все работы будут завершены к декабрю следующего года. При нормативе полтора года мы завершим его раньше, — сказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков, его слова приводит пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

В настоящее время ведётся замена мостовых пролётов, а сами работы будут проходить в два этапа. Сначала закроют четыре полосы, а по другим четырём будет движение в обоих направлениях. Вторая часть работ запланирована на май.