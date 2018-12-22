Африканцы решили лишить Disney прав на фразу "Акуна матата"

Уже полторы сотни тысяч человек заявили, что использование прославленного выражения в качестве товарного знака оскорбительно.

На интернет-платформе change.org опубликована петиция с требованием запретить компании Disney использовать слова "Акуна матата" в качестве бренда. Она собрала уже 150 тысяч подписей.

Авторы петиции заявили, что ни бизнесу, ни частным лицам нельзя делать торговые марки из фраз, которые они не придумывали.

"Акуна матата" значит "Нет проблем" в переводе с языка суахили, на котором говорят в Танзании, Кении, Уганде, Руанде, Бурунди, Мозамбике и Конго. Выражение получило общемировую славу после выхода полнометражного мультфильма "Король Лев" в 1994 году.

— Решение зарегистрировать в качестве торговой марки Hakuna Matata основывается исключительно на алчности и является оскорблением не только духа народа суахили, но также и всей Африки, — сказано в петиции.