Актриса Татьяна Швыдкова госпитализирована в Москве

Актрису Татьяну Швыдкову госпитализировали в одну из московских больниц. У звезды "Знахаря" подозревают перелом, передаёт Пятый канал.

По данным канала, 60-летняя Швыдкова неудачно упала в центре столицы. Сейчас она проходит обследование. Врачи подозревают ушиб в области грудной клетки и перелом в плече.

Татьяна Швыдкова сыграла в сериалах "Знахарь", "Кулагин и партнёры", "Две судьбы: голубая кровь", "Адвокат" и других картинах. С 1993 года является актрисой театра на Покровке.