В шестой раз. Спасатели вновь пытаются добраться до горняков на пермской шахте

Спасатели в шестой раз пытаются добраться до заблокированных горняков на пермской шахте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарью Левченко.
— Пятая попытка не удалась, пошла шестая бригада спасателей, — сказала она.
Левченко отметила, что говорить о том, что заблокированные в шахте горняки погибли, рано, "но надежды мало".
Как сообщалось ранее, при производстве работ на строящемся стволе рудника горнорудной шахты "Уралкалий" в Соликамском районе произошёл пожар. Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, девять из них остаются в шахте. Связи с ними до сих пор нет.
Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Пермского края Максиму Решетникову оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на шахте в Соликамске.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
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