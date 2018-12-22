Акулы-призраки и светящиеся кальмары. В Тасмании нашли более 100 новых существ

Четыре недели экспедиции у берегов Тасмании привели австралийских учёных к открытию более чем сотни ранее неизвестных живых существ, пишет Scimex.
Натуралисты впервые смогли изучить фауну 45 подводных гор, самые высокие вершины которых расположены на глубине более километра.
Удалось записать 300 часов видео и сделать 60 тысяч снимков удивительных животных. Образцы многих из них взяли для изучения с помощью сети.
Среди самых необычных найденных видов — биолюминесцентные кальмары, редкие акулы-призраки, скаты, атлантические большеголовы, новые виды крабов, омаров.
Все они обитают в заповедной зоне, которую тщательно оберегают от антропогенного воздействия.
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