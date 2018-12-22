В одних трусах, но с бородой. Необычные Деды Морозы устроили забег в Петербурге

Волшебники так увлеклись, что пропустили нужный поворот и промчались по Невскому проспекту на глазах у изумлённых прохожих.

Массовый забег Дедов Морозов прошёл в центре Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка". Таким образом волшебники дали официальный старт новогодним праздникам.

22 декабря в Северную столицу прибыл главный Дед Мороз из Великого Устюга. Он прилетел на Дворцовую площадь на воздушном шаре, зажёг огни на городской ёлке и отправился открывать рождественскую ярмарку.

Сразу после этого его многочисленные помощники и устроили традиционную спортивную акцию. По данным местных СМИ, по Петербургу пробежали около пяти тысяч "дедушек".

Их маршрут протянулся на 2,5 километра. Участники забега с площади проследовали по Миллионной улице, Аптекарскому переулку, набережной Мойки — и тут забыли повернуть обратно к Дворцовой, выбежав на Невский проспект.

Прохожие увидели и запечатлели многих колоритных участников новогоднего флешмоба. В кадр попал, например, Дед Мороз, который вёз впереди коляску с двумя детьми. Ещё один персонаж с длинной бородой бежал полураздетый.