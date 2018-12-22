Васильева призвала родителей не нагружать школьников в новогодние каникулы

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не нагружать детей школьными заданиями на новогодних каникулах.

— Лично я считаю, что этого делать не нужно: мы и так достаточно нагружены. С одной стороны, и у детей, и у взрослых должно быть время на то, чтобы вздохнуть, отвлечься от работы, провести время с семьёй. Тем более — в праздник, тем более — в Новый год, — рассказала Васильева в интервью "Российской газете".

Министр также добавила, что обратиться к "школьным вопросам" можно после нескольких дней отдыха.

При этом Васильева отметила, что каждый родитель знает, в чём именно нужна помощь его ребёнку, и посоветовала "не слишком усердствовать" во время занятий.