СК помог сироте и его бабушке из Донбасса получить российское гражданство

Следственный комитет России добился для мальчика-сироты и его бабушки, бежавших с юго-востока Украины, получения российского гражданства и жилья.

В 2014 году женщина вместе с 11-летним внуком выехала на территорию России из-за боевых действий. Первое время семья жила в лагере для беженцев в Симферополе, а позже их переселили в старый барак в городе Нерюнгри в Якутии.

В СК России отметили, что в 2016 году беженцы смогли получить вид на жительство, однако процесс получения гражданства "необоснованно затянулся". Кроме того, барак стал непригодным для жизни из-за пожара.

— В ходе мониторинга СМИ об этом случае стало известно руководству СК России, в результате председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил задачу своему старшему помощнику Игорю Комиссарову принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов женщины и её внука, — сообщили в ведомстве.

Таким образом, в конце сентября бабушка с внуком получили российское гражданство, а 22 декабря был организован их переезд на новое место жительства в Ярославскую область.