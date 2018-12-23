Лоза назвал солиста группы "Бумбокс" неадекватным

Музыкант Юрий Лоза назвал солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, сравнившего Россию с чёрной дырой, неадекватным человеком.

— Чем отличаются сумасшедшие? Они никогда не могут объяснить, зачем это делают... Назвать Россию чёрной дырой и не объяснить почему — это деяние как будто неадекватного человека, — передаёт слова Лозы РИА "Новости".

Напомним, ранее Хлывнюк в шоу "Говорящие головы" сравнил РФ с чёрной дырой и заявил, что не посещает страну с концертами с 2014 года.