Два человека пострадали в ДТП со скорой на ТТК в Москве — видео

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Два человека пострадали в ДТП со скорой на ТТК в Москве — видео

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На Третьем транспортном кольце грузовик на большой скорости врезался в карету скорой помощи. Также ещё три машины стали участниками ДТП.

Как стало известно Лайфу, в результате аварии пострадали два человека. Травмы получили фельдшер и пассажир, находившийся в скорой.

По словам очевидцев, водитель одной из иномарок начал перестраиваться перед фурой, тем самым спровоцировав массовую аварию.

На месте ДТП работают полиция и экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

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