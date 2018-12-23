Скончался британский дипломат Пэдди Эшдаун

На 78-м году жизни скончался британский дипломат и бывший лидер либеральных демократов Пэдди Эшдаун, сообщает Би-би-си.

Представитель партии сообщил журналистам, что Пэдди умер после непродолжительной болезни. Известно, что в октябре врачи сообщили политику, что у него рак мочевого пузыря.

До прихода в парламент в 1983 году Пэдди Эшдаун служил в Королевской морской пехоте и в разведывательных службах. Также дипломат в течение четырёх лет был представителем ООН в Боснии и Герцеговине.